La perseguía la policía por no devolver una cinta VHS alquilada en 1999 de 'Sabrina, la bruja adolescente"

Al parecer, los funcionarios de Oklahoma presentaron cargos en su contra por malversación de propiedad alquilada y una orden judicial en el 2000, después de que no devolviese la cinta a la tienda ‘Movie Place’, que ya no existe.

"Les envié un correo electrónico y me contestaron que tenía un problema en Oklahoma y que los llamara", relató McBride, sorprendida. "Me dijeron lo de la cinta VHS y tuve que hacer que me lo repitiera porque pensé: 'esto es una locura. Esta chica me está tomando el pelo, ¿verdad?'", contó tras contactar con las autoridades.