Un hombre chantajea y viola a una mujer después de que ella descubriera que no era quien decía

"Vete, no he quedado contigo, he quedado con el chico de la foto", ha explicado ante el juez. El acusado se marchó, pero al cabo de un cierto tiempo volvió a contactar con ella para chantajearla. En concreto, le dijo que si no accedía de nuevo a tener relaciones sexuales con él, vendería por 100 euros un vídeo en el que aparecían en pleno acto y en el que se le podía reconocer. A pesar de que la joven le intentó convencer de que borrara el vídeo, este no quiso y finalmente, la obligó a practicar sexo oral y a tener relaciones completas.