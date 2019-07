El personal de un crucero inyectó un sedante a una pasajera y "contribuyó" a su muerte poco después

Marguerite Hayward , de 83 años, y su esposo, Fred, se hospedaban en una suite de 8.500 libras en el Regent Seven Seas Cruises Explorer. En las primeras horas del 25 de abril de 2017, se despertó de una pesadilla y tuvo un ataque de pánico vinculado a su demencia.

El señor Hayward, un veterano de guerra, pidió ayuda a la recepción. Entonces, siete miembros del personal llegaron a la habitación ycon cordones de albornoz antes de sedarla, según informa ' The Telegraph' . A la mañana siguiente, a pesar del hecho de que la señora Hayward estaba mucho más tranquila,el crucero de seis estrellas, donde fue hospitalizada.

El señor Hayward, de 89 años, falleció en febrero. Un portavoz de Regent Seven Seas Cruises señaló a 'The Telegraph' que "nos gustaría expresar nuestras más sinceras condolencias a la familia”, subrayando que el forense no criticó la actuación del personal del barco.