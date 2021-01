Los médiums espiritistas podrían ser más propensos a las actividades mentales inmersivas y las experiencias auditivas inusuales al principio de la vida, según una nueva investigación, de la Universidad de Durham, en Estados Unidos. Esto podría explicar por qué algunas personas y no otras finalmente adoptan creencias espiritualistas y se involucran en la práctica de 'escuchar a los muertos'. Se dice que los médiums que "escuchan" espíritus están experimentando comunicaciones clariaudientes , en lugar de comunicaciones clarividentes ("ver") o clarisintientes ("sentir" o "sentir").

Estudio científico más grande sobre las experiencias de los médiums

Los investigadores realizaron una encuesta de 65 médiums espiritistas clariaudientes de la Unión Nacional de Espiritistas y 143 miembros de la población en general en el estudio científico más grande sobre las experiencias de los médiums clariaudientes. Descubrieron que estos espiritualistas tienen una propensión a la absorción , un rasgo vinculado a la inmersión en actividades mentales o imaginativas o la experiencia de estados alterados de conciencia. Los médiums también son más propensos a reportar experiencias de fenómenos auditivos inusuales, como escuchar voces, que a menudo ocurren temprano en la vida. Muchos de los que experimentan la absorción o escuchan voces se encuentran con creencias espiritualistas cuando buscan el significado detrás o el significado sobrenatural de sus experiencias inusuales, dijeron los investigadores. Los hallazgos, que se publican en la revista 'Mental Health, Religion and Culture' , sonparte de 'Hearing the Voice' (Escuchar la voz), un estudio interdisciplinar sobre la audición de la voz con sede en la Universidad de Durham y financiado por Wellcome Trust. El espiritismo es un movimiento religioso basado en la idea de que las almas humanas continúan existiendo después de la muerte y se comunican con los vivos a través de un médium o psíquico.

Espiritismo está aumentando en Gran Bretaña

Procedencia voces espirituales

Aunque los espíritus se escucharon principalmente dentro de la cabeza (65,1 por ciento), el 31,7 por ciento de los participantes espiritistas dijeron que experimentaron voces espirituales provenientes tanto del interior como del exterior de la cabeza. Cuando se les califica en escalas de absorción , así como también en qué tan firmemente creen en lo paranormal, los espiritualistas obtienen una puntuación mucho más alta que los miembros de la población general. Los espiritistas eran menos propensos a preocuparse por lo que los demás pensaban de ellos que la gente en general, y también obtuvieron una puntuación más alta por su propensión a experiencias auditivas inusuales similares a alucinaciones. Tanto los altos niveles de absorción como la propensión a tales fenómenos auditivos se vincularon a informes de comunicaciones clariaudientes más frecuentes, según los hallazgos. Para la población en general, la absorción se asoció con niveles de creencia en lo paranormal , pero no hubo un vínculo significativo entre la creencia y la propensión a las alucinaciones.

Creencia supersticiosa

Tampoco hubo diferencia en los niveles de creencia supersticiosa o propensión a las alucinaciones visuales entre los participantes espiritualistas y no espiritualistas.



Los espiritistas informaron que experimentaron por primera vez la clariaudiencia a una edad promedio de 21,7 años. Sin embargo, el 18 por ciento de los espiritistas informaron haber tenido experiencias de clariaudiencia "desde que podían recordar" y el 71 por ciento no había encontrado el espiritismo como un movimiento religioso antes de sus primeras experiencias.



Los investigadores dicen que sus hallazgos sugieren que no se trata de ceder a la presión social, aprender a tener expectativas específicas o un nivel de creencia en lo paranormal que conduce a experiencias de comunicación espiritual.



En cambio, parece que algunas personas tienen una predisposición única a la absorción y es más probable que informen sobre experiencias auditivas inusuales que ocurren temprano en la vida. Para muchas de estas personas, las creencias espiritualistas son aceptadas porque se alinean significativamente con esas experiencias personales únicas.