La campeona de España de salto con pértiga se queda sin participar en la Diamond League al no poder facturar sus pértigas

Una compañía aérea se ha negado a facturar las pértigas de Maialen Axpe . Ella quería volar a Estocolmo para una competición internacional y su sorpresa fue que los empleados de la compañía en el aeropuerto de Madrid se negaron a subir al avión su equipaje, entre el que estaban varias largas pértigas, alegando que no había sitio en la bodega.

Que un atleta no pueda hacer un buen salto simplemente porque no tenga pértiga es difícil de entender. "Mi entrenador ha ido allí, desde las 4 de la mañana estaba peleando para facturar las pértigas", comenta Maialen. Ellos ya habían reservado el espacio para llevar las pértigas, pero aún así la compañía dijo que no había sitio.