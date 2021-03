Rogelio enseña también cómo tira por la borda especies protegidas como las rayas o pulpos diminutos. Además, aclara la normativa a sus seguidores para que sepan lo que no hay que hacer en el mar: "Son hembras y la norma dice que si tienen hueva hay que devolverlas al mar. Debemos ser responsables todos los que trabajamos en él. ¿Cómo le vamos a decir nosotros después a la sociedad, a los turistas, que no cojan berberecho en las playas o que no contaminen si nosotros, los pescadores, no respetamos las normas para que el mar sea sostenible?", explica.