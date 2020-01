Localizado un cuerpo en las marismas de Santoña que podría ser el del pescador desaparecido

El helicóptero del Gobierno de Cantabria ha localizado un cuerpo en las marismas de Santoña que aún no ha podido ser rescatado ni por tanto identificado. Hasta que no se produzca el rescate y se recupere el cuerpo, no se podrá confirmar si pertenece al pescador desaparecido esta madrugada en la zona del Puntal de Laredo.