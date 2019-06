Pfizer "ocultó" que 'Enbrel', para la artritis reumatoide, podría prevenir el alzhéimer

El medicamento 'Enbrel', un antiinflamatorio para artritis reumatoide, podría reducir el riesgo de Alzheimer en un 64 por ciento. Así lo revela 'The Washington Post', que señala que la farmacéutica Pfizer "ocultó esta información" y "optó por no investigar" cuando lo descubrió mientras realizaba un análisis del medicamento de reclamaciones de seguros hace cuatro años.

La compañía habría optado, según señala este medio, por "no seguir investigando y no hacer públicos los datos". Según un documento al que el medio ha tenido acceso, "'Enbrel' podría potencialmente prevenir, tratar y retardar de forma segura la enfermedad de Alzheimer". Este documento supuestamente formaba parte de una presentación de diapositivas en PowerPoint que fue preparada para ser revisada por un comité interno de Pfizer en febrero de 2018.

En respuesta, Pfizer ha señalado desde su cuenta de Twitter que decidió no publicar sus datos debido a sus dudas sobre los resultados. Así, "decidió durante sus tres años de revisiones internas que 'Enbrel' no se mostró prometedor para la prevención del Alzheimer porque la droga no llega directamente al tejido cerebral. Se consideró que la probabilidad de un ensayo clínico exitoso es baja", según publica el medio.