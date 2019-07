Piden 18 meses de prisión a un tuitero que se burló de forma reiterada de la agonía del rescate de Julen

El acusado, que responde a las iniciales C. O. R., publicó los siguientes mensajes el pasado 20 enero 'Si es molesto aguantar la obras del vecino, imaginad lo agobiado que tiene que estar Julen con las perforaciones' y 'Julen el espermatozoide de Dios'.

Dos días más tarde, según relata la Fiscalía, escribió seis comentarios: 'Como has podido caer tan bajo Julen', 'El Pozo lo ha hecho un hombre, no? Pues VIOLENCIA MACHISTA', 'Si Julen comiera en Burger King esto no habría pasado', 'Embutidos el Pozo patrocina este rescate', 'Nuevo nicho laboral: infógrafo del caso Julen. Trabajo garantizado hasta 2030' y 'Soluciones habitacionales Julen'.