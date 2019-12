Piden diez años y medio de prisión por violar y maltratar a su pareja en Écija (Sevilla)

Por su parte, la denunciante, visiblemente afectada y protegida con una mampara, ha señalado que fue "muy maltratada, de palabra y de hecho. Me decía que yo no servía para nada y que tenía una cara que nadie me iba a querer. Hasta me decía qué tenía que comer y cómo vestir y yo lo consentía porque le tenía mucho miedo".