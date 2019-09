Piden localizar a dos de los acusados de violación grupal en Bilbao tras saltarse las medidas cautelares

Dos de los seis acusados de la violación grupal a una joven el pasado 1 de agosto en el Parque de Etxebarria de Bilbao se encuentran en paradero desconocido después de saltarse la medida cautelar según la cual debían acudir al juzgado a firmar diariamente , algo que no hacen desde el pasado día 23 de agosto. Por esta razón, el Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao ha encargado a la Ertzaintza un informe de localización de ambos.

No obstante, no son los únicos que han vulnerado las medidas impuestas por la jueza del caso. Otros dos de los investigados, a los que se les impuso presentarse en la autoridad judicial cada 15 días, también se han saltado la orden. Debieron firmar el pasado 1 de septiembre, y no lo hicieron, tal como han informado fuentes judiciales a Europa Press.