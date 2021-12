La madre, siguiendo el escrito de acusación, no se mostró conforme con que la guarda y custodia de la menor fuera atribuida al padre, e incumplía el régimen de visitas, no devolviendo cuando debía a la niña alegando que él no le prestaba los cuidados y atenciones que precisaba, incluso que le pegaba. Ello dio lugar a denuncias entre las partes.