¿Por qué se piensa que la luz azul interrumpe el sueño? Esta creencia es mentira

Lo que sugieren los estudios

Los expertos han hablado, y han llegado a la conclusión de que la luz azul es un supresor de melatonina especialmente potente. La melanopsina, el pigmento que ayuda a las células oculares a evaluar el brillo de la luz, es particularmente sensible a longitudes de onda más cortas y frías como la luz azul, que según algunas i nvestigaciones significa que la luz azul puede afectar el cuerpo de manera más dramática que otros tonos.

Lo que afirma el nuevo estudio

Aunque el estudio ha sido realizado en animales, y no siempre se puede traducir directamente al comportamiento humano , se observaron específicamente los conos en los ojos de los animales, que detectan el color, en lugar de la melanopsina, que detecta la luz y es fundamental para el problema de la secreción de melatonina. También mantuvieron los niveles de luz tenues, independientemente del color, que puede no reflejar las luces brillantes de la electrónica .

¿Se debe limitar la exposición a la luz azul?

“Hay muchas otras razones además del insomnio para no pasar todo el tiempo mirando las pantallas, desde posibles consecuencias para la salud mental hasta su correlación con un estilo de vida sedentario. Pero en términos de salud ocular, no hay razón para gastar su tiempo y dinero en busca de anteojos o artilugios con filtro de luz azul”, ha explicado el Dr. Matthew Gardiner, oftalmólogo de Massachusetts Eye and Ear.