Pierde casi la mitad de su peso haciendo un pequeño cambio en su vida

“Perdí 20 kilos en mi último año de escuela, pero al independizarme lo recuperé todo y más. No tenía motivación. Tuve problemas con la actividad física e incluso caminar desde el parking hasta el trabajo me dejaba sin aliento. Mi dieta consistía en comida rápida todos los días. Me podía comer un paquete de doce bollos de una sentada. Casi, ya que mi índice de masa corporal era demasiado alto y había riesgo”, cuenta la joven en declaraciones recogidas por Daily Mail

“Cuanto más peso perdía y más en forma me ponía, más me enamoraba del ejercicio y comencé a tener una visión más positiva de la vida. Me convertí en una persona más feliz. Decidí unirme a un plan de entrenamiento al que voy todos los días y desde entonces he perdido otros nueve kilos. Me siento segura, fuerte, feliz y saludable”, explica la joven.