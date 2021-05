La pregunta es ¿hacia dónde se podría haber dirigido ese velero? ¿Será este velero en el que huyó Tomás? Algunas de las pistas conducen a África y eso podría tener sentido. Es una de las pistas - los investigadores no descartan por el momento ninguna hipótesis- . Primero porque porque los investigadores saben que los contactos de Tomás fuera del país eran sólidos por razones de trabaja como gerente en una fábrica de exportación de plátanos. Por este día a día, Tomás tendría sólidos contactos con personas en África con las que ha mantenido relaciones comerciales. No hay que descartar la posibilidad de que sus apoyos en África pudieran haberle ayudado a trazar una ruta de escape.

Cuatro al día’ ha conseguido en exclusiva el testimonio de una amiga de Tomás, que se muestra segura de que el padre, aunque haya huido, no ha hecho nada malo a las niñas. De hecho, Tomás envió un mensaje de audio de madrugada a dos de sus amigos que, tras escucharlo, salieron a navegar por la zona donde tenía su barca porque no se podían creer que hubiera huido. : "Lo que sí tenemos claro es que a las niñas no les ha hecho daño, mucho nos sorprendería, con Olivia era devoción”, relata una de las amigas de Tomás, que sigue sin creer, aunque se busque en el fondo del mar como una de las líneas de investigación. Las horas y la dirección de ese velero no son las normales y la ruta tampoco por lo que la esperanza es que a sus mandos estuviera Tomçás.