El plan de tres palabras de Google para combatir el estrés de sus empleados en plena pandemia

La pandemia ha cambiado la forma de trabajar en muchas empresas. El teletrabajo se ha impuesto en las compañías que tienen esa posibilidad para tratar de frenar los contagios de coronavirus . Pero, trabajar desde casa no es la panacea y Google lo sabe.

Semana sin reuniones

Decidimos que la semana del 28 de diciembre de 2020 al 1 de enero de 2021 sea una semana oficial sin reuniones en toda la empresa. Por supuesto, habrá excepciones para los equipos que están trabajando para cumplir plazos estrictos, cerrando acuerdos o apoyando la infraestructura crítica. Los que no están en este grupo, deberían cambiar de fecha o cancelar todas las reuniones rutinarias y no críticas de esa semana”, señaló, según publica Inc. Magazine.