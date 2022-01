Más del 80% de la población está a favor de ponerse la tercera dosis de la vacuna covid

Hasta un 3,7% ha afirmado no estar vacunado y, de ellos, el 64% no está dispuesto a vacunarse; los motivos, se mantienen los mismos que en anteriores encuestas: el 27,3% no se fía de estas vacunas; el 11% no cree que sean eficaces y hasta un 10% no lo hace por miedo a que tengan riesgos para la salud/efectos secundarios-colaterales.