Se trata de un paisaje navideño, con figuras luminosas en balcones y fachadas, que se extiende desde Vía Layetana hasta La Rambla, que no todo el mundo ubica con facilidad. “Me he quedado muy parada porque le he tenido que preguntar al guardia que dónde estaba el belén, que en qué calle”, decía al respecto una mujer; mientras que otra lo considera “una tomadura de pelo” porque para verlo al completo hay que pasear y buscar a todos los personajes y no siempre es fácil.