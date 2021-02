La polémica boda en el Casino de Madrid será investigada por Sanidad

Más Madrid carga contra "los señoritos" de la boda

En rueda de prensa telemática, tras la Junta de Portavoces, Perpinyà, a este respecto, ha lamentado que fallezcan algunos sanitarios mientras aparecen "estos señoritos que parece que no caminan por donde el resto de los mortales". "Se dedican a saltarse las normas. Siempre va a haber gente que se salte las normas pero necesitamos un Gobierno regional que no lo permita, un gobierno responsable que no lo fomente y anime a la gente a salir a tomar cañitas, relajando las restricciones", ha lanzado.