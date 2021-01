De la misma manera que se le atizó al concierto de Raphael también hay que hacerlo con el concierto de El Drogas, por mucho que me encante Enrique, ha sido una temeridad estando como estamos...



Otros usuarios no están de acuerdo con la polémica y afirman que mientras se hayan cumplido con las normas impuestas por la Comunidad de Madrid, la celebración del concierto no tendría que escandalizar a nadie. Si los locales y las autoridades aseguran que 'la cultura es segura', deberíamos fiarnos, ¿o no?. La polémica, desde luego, está servida.