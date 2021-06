La pareja de Poli Díaz acusa: "Me puso un paño en la boca y casi me asfixia"

La pareja sentimental de Poli Díaz y que denunció el miércoles haber sufrido una paliza por parte del exboxeador, habló ayer en el programa Buenas Tardes Canarias y su testimonio fue demoleador: "hubo momentos en que pensé que me moría ya que me puso un paño en la boca y me empezó a estrangular".

La pareja del exboxeador describió en la Televisión Canaria que este le pegaba a ratos con la mano abierta, en los labios, en el cuello, y que llegó a envolver un cuchillo en un jersey. "Perdí la consciencia y no sé cómo me reanimó, pero lo hizo para seguir pegándome. Yo siempre he dado la cara por él, siempre le he ayudado en todo. Me decía que iba a cambiar y estuvo con un tratamiento de Metadona pero mira, nunca va a dejar la droga". Este acusa a su pareja de tener problemas con la bebida pero esta lo niega.