La policía alerta de una nueva oleada de secuestros virtuales

Atención a la nueva oleada de secuestros virtuales en nuestro país. En realidad, el familiar nunca ha estado en manos de los delincuentes que piden a cambio un rescate para su liberación. Ante la desesperación por la llamada, muchos deciden pagar y no avisar a la policía.

El contarlo a la policía fue determinante, pero no muchos lo hacen, como las otras cuatro víctimas sevillanas de esta nueva oleada de falsos secuestros. Pagaron 2.300 tras recibir una llamada en la que una persona pide auxilio: "Habla con ellos, quieren dinero…por favor, no me hagan daño…"