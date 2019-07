La agente atacada durante su primer día de prácticas: "Lo que me ha salvado es tener mil ojos"

En declaraciones a las que ha tenido acceso Informativos Telecinco, la policía en prácticas afirmaba encontrarse bien a pesar de lo ocurrido: “se nos ha venido por atrás, no hemos visto nada, no le hemos visto a él ni nada. De repente lo teníamos dentro del coche. Lo que me ha salvado es tener mil ojos, en el coche he tenido muchos reflejos”