El mensaje de la Policía sobre el DNI electrónico que NO es un bulo

Cada día nos llegan mensajes sospechosos, nos advierten de pishing, sustracción de identidad, robos de datos, control de tu móvil. Sin embargo, si has recibido o recibes este mensaje de la Policía Nacional no te asustes, porque no es un bulo, ni ninguna estratagema de los ciberdelincuentes. Esta vez es un aviso para renovar el DNI electrónico.