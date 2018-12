40 días en la cárcel por un delito que no cometió: su exnovio sobornó a dos policías en Madrid

Once años y tres meses es el tiempo que tendrán que pasar dos agentes de la Policía Nacional de Madrid por acusar falsamente a una mujer de tráfico de drogas. Este montaje lo realizaron por encargo del exnovio a cambio de dinero. A causa de esta acusación la mujer pasó cuarenta días en prisión y, por ello, la sentencia también condena a la Dirección General de la Policía como responsable civil subsidiaria. El autor de toda esta operación, el exnovio, se encuentra en paradero desconocido y en búsqueda y captura internacional.

Los dos policías aceptaron el encargo y detuvieron a la mujer en cuestión a la salida de un bar. La acusaron de tener drogas en el coche y de defenderse de los agentes con una pistola defectuosa que no llegó a disparar .

Todo estaba montado. Las drogas las colocaron los agentes en su coche, los perros de la policía no 'marcaron' el coche en cuestión y la pistola no fue trasladada a la Policía Científica. Estas 'pruebas falsas' provocaron que la mujer fuera internada en prisión provisional en la cárcel de Alcalá de Henares. No obstante, el equipo de Asuntos Internos de la Policía empezó a investigar y descubrió que todo había sido un montaje por encargo.