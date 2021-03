Leopoldo López se salta el cierre perimetral: la Policía multa al líder antichavista por viajar a Galicia

Sin embargo, no todo el mundo cumple con estas normas y con estos cierres perimetrales. Uno de ellos ha sido Leopoldo López . Según ha informado ' La Voz de Galicia ', el líder antichavista ha sido sorprendido y multado por la Policía Local en una terraza de Cambados, municipio de Pontevedra.

Cuando los policías les pidieron a cada uno de ellos la documentación para comprobar dónde vivía, las dos parejas entregaron varios papeles justificando su estancia en Galicia. Al comprobar que el político venezolano no residía en la comunidad gallega, los agentes procedieron a instruir un expediente al considerar que estos justificantes no probaban ningún permiso para permanecer en Galicia.

Los turistas europeos, los únicos que disfrutan de las vacaciones de Semana Santa en las playas españolas

Mientras Leopoldo López se salta las restricciones como la del cierre perimetral, otros turistas llegan a España cumpliendo con la norma que permite el actual estado de alarma. Ahora, los que disfrutan del sol en las playas españolas, de momento, son los de siempre. Por ejemplo, en Valencia no se percibe la presencia de ciudadanos de otras comunidades. No obstante, siempre hay alguna excepción pero cuesta encontrarlos. Subiendo por la costa, hacia Cataluña, los ciudadanos constatan que no hay presencia d españoles pero sí de ciudadanos franceses.