Herido leve un policía nacional tras sufrir el ataque de un pitbull cuando trabajaba en un incendio en Palma

Entonces, el funcionario policial ha advertido a un pitbull en la zona , atado a un árbol , solicitándole al dueño que lo trasladará, sin soltarlo de la correa. Sin embargo, el can se ha soltado y ha sido, en ese momento, cuando el agente ha sufrido el ataque.

Tras escuchar el disparo, el pitbull se ha refugiado entre uno matorrales, de donde el dueño ha tratado de sacarlo con un lazo de acero que se le ha facilitado por parte de Son Reus. Sin embargo, el can ha fallecido, todo parece indicar que por los esfuerzos de su dueño con el lazo, que le habrían causado la muerte por ahogamiento. El agente policial, por su parte, ha sido trasladado a una clínica privada, donde se ha estimado que las heridas no revestían gravedad y por tanto no se ha requerido su ingreso.