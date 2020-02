La policía rescata a 16 cachorros hacinados en un piso de Málaga

A la persona que estaba a su cargo, de 49 años, un vecino de la localidad, se le han leído sus derechos. No ha sido detenido, pero sí ha podido cometer un delito de maltrato animal.

La ordenanza municipal solo permite tener en casa a cinco perros, pero el hombre entregó nueve en el mes de enero cuando una patrulla acudió a su casa alertada por los ruidos y los malos olores. En esa ocasión el hombre no permitió que nadie revisara su casa y se mostró arisco. En el marco de la investigación, una unidad del Grupona de la Policía Local de Málaga volvió a su casa.

Tras ser recogidos por operarios del Centro Zoosanitario Municipal, el Grupo de Protección de la Naturaleza (Grupona) de la Policía Local de Málaga recibió un primer informe del Servicio de Vigilancia Sanitario Ambiental en el que se ponía de manifiesto el mal estado de los animales entregados. Olían mal, las uñas no estaban cuidadas, algunos tenían alopecia, tumores, dermatitis seborreica, ceguera o derrames en los ojos, heridas cutáneas, hasta el punto de que cinco de ellos tuvieron que ser sacrificados.

El propietario no acreditó tener a ninguno de los perros vacunado, llegando a manifestar a los policías locales que "no era necesario ya que sus animales no salían nunca a la calle", lo que evidenciaba el sedentarismo al que eran sometidos..