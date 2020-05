Se repiten la protestas en Madrid aunque con menos aglomeraciones por la fuerte presencia policial

Distancia entre ellos

Han vuelto a reclamar así la dimisión de Sánchez

Opiniones diferentes de Ayuso y Almeida

Simón no ve gran impacto de las manifestaciones en la transmisión del virus

Desde el punto de vista de la salud pública, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado que las manifestaciones "no tienen por qué ser en sí el origen de la transmisión" del coronavirus y que no se las puede atribuir un impacto muy grande sin considerar otras variables. A su juicio, no se puede atribuir a las manifestaciones, en periodos preepidémicos o a finales de los mismos, "un impacto muy grande" si no se consideran "muchas otras variables", pero en el periodo pico ha avisado que cualquier contacto social es "un riesgo importante de transmisión".