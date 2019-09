"Ponte lo que quieras" y la dama de honor se vistió de dinosaurio en la boda de su hermana

Meador dijo quepara su hermana verla así vestida. Cuando Adams le pidió ser sus dama de honor ella respondió que sabía a lo que se exponía: "no podría permitirme un buen vestido, además, no soy muy fan de los ir vestida formal. Le avisé de quecon mi 'outfit' final" añade para el diario DailyMail

La dama de honor se replanteó comprar un vestido de 7 dólares y también disfrazarse de Tardis (Doctor Who) pero vestirse de dinosaurio no salía de su cabeza. "Recuerdo que hacía calor y que todos se sorprendieron y evitaban mirar al elefante de la habitación. Finalmente, durante la recepción, me quité el traje y me puse el vestido que llevaba debajo".