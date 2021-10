El acto de entregar flores como ofrenda o forma de celebración se encuentra presente en muchos de nuestros rituales sociales: un nacimiento, una boda, un cumpleaños y, en definitiva, cualquier evento especial, suele adornarse con ellas como gesto simbólico. También se utiliza la entrega de flores como ofrenda para los fallecidos, una tradición que se cumple cada año con la llegada de la del Día de Todos Los Santos, pero que no es exclusiva de esta fecha: llevar flores al cementerio es algo que hacemos desde tiempos inmemoriales y que va aparejado prácticamente a cualquier visita a este espacio o a cualquier otro con la misma función.

Por tanto, para buscar el origen de la entrega de flores a nuestros fallecidos tenemos que viajar muchos años atrás. En concreto, la primera tumba adornada con flores de la que tenemos conocimiento data de hace 13.000 años (alrededor del 11.000 a.C.), y se trata de una costumbre extendida en diferentes culturas y civilizaciones, desde Egipto hasta la India, pasando por la América prehispánica. Así, utilizar flores como forma de presentar respeto a un difunto no es una tradición reciente y, aunque no está del todo clara su razón de ser, puede tener su origen tanto en un acto simbólico como en algo tan práctico como la necesidad de neutralizar el olor que podía desprenderse de los cuerpos.

Además, existen otros objetos que tradicionalmente depositamos en las tumbas a modo de ofrenda: velas, figuras religiosas, fotografías, objetos personales... Son todas ellas formas de honrar a quienes ya no están y demostrarles que no les olvidamos. Es habitual que las visitas al cementerio se disparen en el Día de Todos Los Santos a pesar de que, en realidad, el Día de los fieles difuntos es el 2 de noviembre, jornada que no es festiva.