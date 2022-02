Los positivos en coronavirus sin PCR, en el limbo para viajar: denuncian que no pueden renovar el pasaporte covid

Es el caso de Gemma Roi , que dio positivo en enero con un test de antígenos hecho en casa. Entonces, llamó al centro de salud y con la foto del resultado le dieron la baja. "Cuando entro en la aplicación me aparece que me dan la baja, pero no lo tienen en cuenta a la hora de sacarse el certificado covid" , explica.

Al no tener PCR no le dan el certificado de recuperación y su pasaporte covid caduca, así que en el aire están unas vacaciones familiares. "La única solución es que o bien que me vacune aunque los expertos recomiendan a los cinco meses o bien que no pueda viajar", señala.