El PP denuncia los comentarios "sexistas y vejatorios" de Fernando Simón contra las enfermeras

Los comentarios de Simón contra las enfermeras se produjeron en una entrevista 'on line' recogida en el canal de Youtube de los hermanos Pou. En la misma, le preguntaban si le gustaban "las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas", a lo que Simón, según recuerda el PP, respondía que "no les preguntaban si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después".