La 'precariedad laboral' de las tropas españolas: Pablo Iglesias comparte el mensaje de un militar

“Con este mensaje no pedimos que se nos regale nada, un ejemplo de lo que se pide es que se abran más plazas de especialistas, que no se recurra a las contrataciones externas, que formen a la tropa (si no lo están ya) y que nos “utilicen” para esas labores que no se requiere tener 20 años. ¡Hay cientos de soluciones pero no al despido a los 45 años! ¡Muchas gracias Pablo por ponernos voz!”, concluye la cita del militar.