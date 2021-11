Nació prematura y 24 años después trabaja con el médico que le salvó la vida

El médico recibió hace unas semanas en su despacho a una joven auxiliar de enfermería, que está en el último curso de enfermería, que había entrado a trabajar en el hospital y a la que no reconoció en absoluto, pero ella le reveló que era la niña a la que había salvado la vida hace 24 años y que ahora trabajaba en el mismo edificio del hospital infantil de Vall d'Hebron donde nació.

El doctor, que lleva 33 años trabajando en Vall d'Hebron, reconoce que cuando se le presentó pensó: "no solo ha sobrevivido, sino que además no tiene secuelas graves", algo que le dejó "totalmente perplejo" por ser de aquellos casos que "no olvidará nunca".