Un preso agrede a dos funcionarios en la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla)

Según ha informado el sindicato de prisiones Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitencias (Acaip) en un comunicado, el interno comenzó a presentar un estado excitación y a vociferar amenazas e insultos a los funcionarios "sacadme ya de aquí, os tengo que pillar fuera, me quedan siete meses, me da igual lo que me hagáis" y, acto seguido, se abalanzó a los dos funcionarios ocasionando lesiones graves en uno de ellos (cuenta con una fisura en una mano), teniendo que ser los dos funcionarios atendidos por los Servicios Médicos del centro penitenciario.