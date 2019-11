Selfis y vídeos en directo desde la cárcel con un móvil de contrabando: la absurda idea de un preso

A Brian James Wilson , estadounidense de 32 años, preso en la Penitenciaría de los Estados Unidos de Atlanta , no se le ocurrió otra cosa mejor que hacer uso del teléfono móvil de contrabando que había conseguido para emitir vídeos en directo desde el interior de su celda y publicar las imágenes en las redes sociales . Es decir, una de las formas más absurdas que tenía al alcance para conseguir lo inevitable: que a su condena a 10 años en prisión por estar en posesión de un arma de fuego robada ahora se añada otra por usar un teléfono de contrabando . Es decir, Wilson permanecerá entre rejas un poco más…

El recluso, que lleva desde mayo de 2018 en prisión, publicó varias imágenes en Facebook, se hizo algunos selfis para el recuerdo y emitió vídeo en directo a través de Facebook Live llegando a mostrar a su compañero de celda, para el cual dijo estar creando una entrada en GoFundMe (plataforma dedicada a recaudar fondos para causas solidarias) para ayudarle. “Miradle. Está seco. Tiene hambre”, decía en la emisión, tal como recoge el medio AJC Atlanta News Now .

Dedicó un vídeo a los más jóvenes

No fue lo único que hizo. Wilson también tuvo tiempo en otro vídeo de lanzar un consejo a los más jóvenes: “No os droguéis o vendáis droga, no robéis armas y permanecer alejados de las armas, especialmente si eres un criminal convicto, porque la ley federal no se anda con juegos. Estados Unidos te encerrara”, llegó a decir.