Habrá o no libros de texto gratis en Madrid el próximo curso: Claros y oscuros del programa Accede

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha de cara al próximo curso 2019-20 un sistema de gratuidad de libros de texto para los alumnos de primaria, secundaria y FP . Sin embargo, los padres no están muy convencidos de que vaya a funcionar porque “hay muchas dudas… no ha habido información clara”. Desde la FAPA Giner de los Ríos, su presidente, Camilo Jené, advierte de que "solo hay garantías de que reciban los libros en septiembre los alumnos de primero, segundo y tercero de primaria". Desde la plataforma en defensa por la educación pública, Marea Verde , celebran que se haya puesto en marcha esta reivindicación histórica aunque con un año de retraso. La única objeción que hacen es que la administración ha derivado toda la responsabilidad en los centros. En Andalucía, este sistema lleva implantado más de 15 años y los padres creen que funciona bien.

“Tengo la sensación de que no se le ha dado publicidad y no ha habido ninguna información clara y concisa, ni desde la Consejería de Educación ni desde las direcciones de los colegios… Quizás haya sido así para que la gente no se enterase o no se decidiera a apuntarse”, señala Gema Gómez, una madre que ha solicitado los libros para su hija de primaria pero ahora duda de que fuera la mejor opción. A pesar del ahorro que supone el programa ACCEDE de la Comunidad de Madrid para las familias, teme que no se los den y que cuando vaya a comprarlos a la librería en septiembre ya no haya.