La acusada de decapitar a su pareja en Castro Urdiales buscó en Google cómo desatascar motosierras

Lo que los agentes creen, con toda lógica, es que la mujer usó esas motosierras para podar para desmembrar al hombre. Las motosierras no han sido encontradas. La Guardia Civil detuvo a la acusada, de 61 años, cuando la vecina, a la que la dijeron que dentro de la caja había juguetes sexuales, la abrió alertada por el olor y lo que encontró fue un cráneo humano. Era la de Jesús Mari, un jubilado de 67 años, que llevaba desaparecido desde abril de 2019. El resto del cuerpo aún no se ha encontrado. Y tampoco se explica nadie por qué la mujer entregó la cabeza a la vecina a no ser que no le diera tiempo a ocultarla y se sintiera ya acorralada. "Quería tener un recuerdo de él, por eso guardé su cabeza" ha confesado la mujer.