El primatólogo Tetsuro Matsuzawa asegura que "humanos y chimpancés somos casi la misma criatura"

En 2000, Ai tuvo una cría (llamada Ayumu) que, a diferencia de lo que se hacía antes en el laboratorio, no ha sido separado de su madre para continuar con la investigación. "Pensamos que no era lo correcto. Ella está presente en los estudios y gracias a esta actuación directa podemos trabajar sin protección".

También muestran otras diferencias como cuando son crías. "Solo los bebés humanos lloran por la noche. Las crías de chimpancé no lo hacen porque la madre siempre está ahí". Asimismo, los comportamientos de colaboración de madre a hijo existen, pero no al contrario. "He visto como una madre tiende una mano a su cría, pero no al revés".