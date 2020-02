Primer campeonato del mundo de surf tow-in: se esperan olas de 20 metros de altura

Por este motivo, Axi Munain, vasco de 35 años, no podía faltar en el pueblo portugués que es el paraíso de los surfistas. Nazaré Tow Surfing Challenge pres, by Jogos Santa Casa se disputa este martes en la mítica Praia do Norte de la localidad portuguesa de Nazaré a partir de las 8 de la mañana. Será el primer campeonato del mundo de surf tow-in, una modalidad que ha ido mejorando con el paso de los años y que muchos surfistas ya dominan a la perfección.