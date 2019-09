Las primeras reacciones a la condena de Ana Julia

Los padres del pequeño Gabriel aún no se han manifestado, pero el día en que el jurado la declaró culpable por unanimidad, Patricia Ramírez, la madre de Gabriel, aseguraba que por fin habían “conseguido justicia. Espero que nunca más se hable de esta mujer” y agradecía al jurado el veredicto. Además, la calificaba como una “bruja” que no debería cruzar más la calle. Por su parte, Ángel Cruz, el padre, añadía que “esa mujer ya no le va a hacer daño en la vida” y que los “psicópatas tienen que estar encerrados”.