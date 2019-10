El príncipe Andrew acusado de abusar sexualmente de menores en una isla privada de Jeffrey Epstein

"Tenía alrededor de 18 años en ese momento. Epstein, Andy, aproximadamente otras ocho chicas jóvenes y yo tuvimos sexo juntos. Todas las otras chicas parecían ser menores de 18 años y realmente no hablaban inglés”.

Agregó que Epstein, un pedófilo condenado que se quitó la vida en la cárcel mientras esperaba el juicio por otros cargos de abuso infantil en agosto, "se rió del hecho de que realmente no podían comunicarse, diciendo que son las chicas" más fáciles "con las que llevarse bien".

Mike Fisten, ex detective de Florida, quien jugó un papel clave en exponer los crímenes de Epstein mientras trabajaba para un abogado que representaba a algunas de las víctimas, le dijo al diario Independent que "nunca podrían tener acceso" a la isla privada de Epstein llamada Little St James, "así que nunca supimos con certeza que estaba pasando".

El ex detective de Florida agregó: “Sabíamos que tenía un helicóptero en tierra firme, y que se transportaría a sí mismo, a sus invitados y las niñas de ida y vuelta a la isla. Sintió que tenía rienda suelta allí”.

En una declaración legal separada de 2015, la Sra. Roberts Giuffre escribió: “Sin entrar en los detalles de las actividades sexuales que me vi obligada a aguantarlo, hubo momentos en que sufrí abuso físico hasta el punto de que no sabía si iba a sobrevivir”.

No hay indicios de que el príncipe Andrew fuera responsable de sus heridas, pero Dispatches ha averiguado que se reunió con Epstein al menos 10 veces durante su amistad de 12 años y, a veces, se quedó con él durante varios días.

"He dicho anteriormente que fue un error verlo después de su liberación en 2010 y solo puedo reiterar mi pesar de que me equivoqué al pensar que lo que creía saber de él evidentemente no era la persona real, dado lo que ahora sabemos".