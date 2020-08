Dos años de prisión por golpear a un trabajador con un palo en la cabeza

La sentencia de primera instancia, que ha sido confirmada, no aprecia legítima defensa ya que "no existe agresión ilegítima por parte de la víctima pues no constan lesiones en el acusado, ni existe igualdad de los medios utilizados para la defensa dado que todos los testigos y el propio acusado reconocen que portaba un palo de madera, objeto con el que ocasionó la agresión al perjudicado".