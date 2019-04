Dos años de prisión para las propietarias de una guardería de Almería por insultar a los niños

Grabaciones

Pese a que la juez absuelve a las cuidadoras de un delito de lesiones leves por dos situaciones concretas en las que habrían abofeteado a dos menores porque no se pudieron demostrar, la magistrada destaca que A.R.L. sí llegó a agredir a uno de los niños el 6 de noviembre a partir de la pista de audio aportada a la causa en la que se escucha decir a un menor "A. me has 'pegao'" a lo que ella contesta: "Claro que te he 'pegao', te he 'pegao' en la boca...", si bien no se formuló acusación sobre este determinado hecho..