Multa y un año de cárcel por aparcar en una plaza de movilidad reducida con una tarjeta falsa

El no respetar una plaza de aparcamiento para las personas con movilidad reducida , además de suponer una enorme falta de solidaridad, puede acarrear una grave sanción. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante ha confirmado una pena de un año de prisión y una multa de 1 620 euros impuesta a un hombre que aparcó su coche en una plaza reservada a personas con discapacidad. El condenado utilizó una tarjeta de estacionamiento falsa para pasar desapercibido, según recoge Diario de Sevilla .

El condenado , en el recurso presentado ante la sentencia del juzgado de lo Penal, alegó que la tarjeta no era falsa , que existía una copia original que coincidía con el contenido de la tarjeta que portaba en su vehículo. Según su testimonio, el documento pertenecía al hermano de su exmujer y su exsuegro fue quien hizo las fotocopias para que todos los coches de la familia la llevaran, pero a él se le olvidó retirarlo de su vehículo.

Esta coartada, según ha considerado el Tribunal, no está contrastada con ninguna prueba "contundente" y, en todo caso, hace tres años que su excuñado y titular del document no vive en España, por lo que “es de suponer que el 'olvido' en retirar la tarjeta ha durado dicho tiempo, no así su uso indebido de las plazas destinadas a estacionamiento para personas con capacidad reducida”.