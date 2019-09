Dos de los tres miembros de la nueva ‘manada’ de Bilbao, en prisión

Dos de los detenidos, acusados de una agresión sexual en grupo en Bilbao, salían directamente hacia prisión tras declarar ante el juez. Están acusados de secuestrar y violar durante tres días a una joven en un piso. El tercero de los sospechosos ha quedado en libertad, con la obligación de comparecer a diario en los juzgados. Él asegura que no conoce ni a los imputados ni a la víctima. “La chica ha dicho: estos dos chicos, no éste. A mí no me conoce”.