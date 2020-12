El TS asegura que la prueba que acredita los hechos es "una cuestión que no ofrece duda alguna" en base a los informes periciales, tal como la propia condenada reconoció en un escrito autoinculpatorio. Además, indica que la pena se basó en pruebas de cargo "suficientes y sólidas".

"El hecho de que la acusada haya tratado de justificar su conducta mediante una versión inverosímil como lo es la afirmación de que en la vivienda entró un varón y la obligó a dar muerte a su hija en la forma descrita, no es suficiente para dudar de la racionalidad y consistencia de la valoración probatoria realizada por el tribunal del jurado y ratificada y explicada con coherencia, no sólo en la sentencia de instancia, sino también en la sentencia de apelación", manifiesta el Tribunal Supremo.

Del mismo modo, rechaza el motivo en que se alega vulneración del principio 'non bis in ídem' y señala que el hecho debe ser calificado como un delito de asesinato agravado . En este sentido, destaca que la autora del crimen utilizó un mecanismo homicida que impedía toda capacidad de reacción de la víctima. Por ello, cree que "acertadamente" la forma de dar muerte a la pequeña ha sido calificada como asesinato alevoso.

Confesión "no completa"

En cuanto a la confesión de la condenada, el Supremo considera que no fue completa y veraz, ya que, si bien reconoció haber suministrado los fármacos, no asumió su culpabilidad al ofrecer una versión alternativa y exculpatoria, afirmando que los había suministrado "por la coacción sufrida de un varón no identificado, aportando una nota manuscrita para justificar su alegato".