Prisión permanente revisable para el tío de Naiara

Además, le condena a pagar indemnizaciones de 120.000 y 30.000 euros a la madre y padre biológicos de Naiara , a los que no podrá acercarse ni comunicar a menos de 500 metros hasta 10 años después de su salida efectiva de prisión.

El tribunal impone, asimismo, penas de 2 años de prisión al padrastro de la pequeña y a su abuelastra , al considerar que no solo consentían los castigos que le eran infligidos sino que los alentaban.

El tío de Naiara intentó durante el juicio exculpar a su padre y a su hermano, argumentando que estaban trabajando. La abuelastra dijo que nunca fue consciente de ninguna agresión y el padrastro arremetió contra el padre de la niña, porque dijo, no se ocupaba de ella.

Naira había aprobado y terminado el curso

La sentencia argumenta que los castigos corporales impuestos a Naiara "responden a una forma de entender la educación trasnochada, ampliamente superada, desproporcionada e injusta", y subraya que cuando ocurrieron los hechos "había terminado el curso escolar, la menor había superado los exámenes , por lo que no era indispensable en ese momento la recuperación y mejora en las materias escolares".

Hay que recordar que el acusado siempre argumentó que perdió el control cuando llegó a casa y su sobrina de ocho años no había hecho los deberes. "Llegué a casa enfadado y cuando me dijo que no tenía los deberes hechos, ya salté", admitió en el juicio. Después la puso de rodillas sobre gravilla, por un tiempo indeterminado.