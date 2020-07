Ana Mari respira más tranquila: el hombre que lanzó sosa sobre ella y a su pequeña, a prisión provisional

Ana Mari solo decía una cosa al salir de los juzgados, que no le dejen salir que me lo hace de nuevo. Que vuelve por mí, que me dijo que iba a arrancar los ojos y lo ha cumplido, me ha dejado ciego de uno. El juez ha dictado orden de prisión provisional sin fianza para el agresor que la quemó con sosa cáustica en Sant Feliu de Guíxols (Girona).